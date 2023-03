Caminhoneiro é flagrado com droga escondida em chapéu de palha

O motorista de um caminhão foi flagrado por uma equipe da Polícia Militar com droga escondida em um chapéu de palha na manhã deste sábado (18) na MS-162, entre Maracaju e Rio Brilhante.

Segundo a polícia, o caminhoneiro, identificado como Jocimar dos Santos, 28, conduzia o veículo próximo à região de uma ponte quando foi abordado pelos policiais.

Durante a abordagem, a equipe encontrou 233 gramas de haxixe escondidos em um chapéu de palha que estava dentro da cabine do caminhão.

Aos policiais, o homem disse que comprou o entorpecente por R$ 200 em Ponta Porã e pretendia levar a droga para comercializa-la em Uberlândia, em Minas Gerais. O motorista ainda contou aos policias que teria sido contratado para fazer o transporte de quatro quilos da droga por R$ 10 mil, mas que a contratação não deu certo e por isso resolveu comprar o entorpecente.

