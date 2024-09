Caminhoneiro é preso ao ser flagrado transportando mais de 1,5 tonelada de maconha

Um motorista, que não teve o nome divulgado, foi preso depois de ser flagrado transportando 1.917 Kg de maconha, em Três Lagoas. A droga era transportada juntamente com uma carga de amido de milho.

Conforme as informações policiais, uma equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) estava fazendo fiscalização na BR-158, quando abordaram um caminhão Scania/P 310 com placas de Navegantes (SC).

O motorista, que estava acompanhado de uma mulher, disse que transportava a carga de amido de milho de Marechal Cândido Rondon (PR), com destino a Silvianópolis (MG).

Após abrir o compartimento de carga, a equipe sentiu forte odor de maconha, localizando no fundo do baú diversos fardos da droga. O condutor disse que não sabia sobre a presença do entorpecente.

A droga totalizou 1.917 Kg e foi encaminhada à Polícia Civil em Três Lagoas. O motorista, a passageira foram presos, já o veículo acabou sendo apreendido pelas equipes.

