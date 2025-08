Caminhoneiro é preso e Choque apreende carreta com uma tonelada de droga no Noroeste

O Batalhão de Choque prendeu em flagrante na madrugada deste sábado (2), um caminheiro e apreendeu mais de uma tonelada de drogas em uma carreta, no Jardim Noroeste, em Campo Grande. O veículo foi localizado na rua Castelnuovo.

Segundo divulgação pela instituição, um popular informou a presença da carreta em um posto de combustível, mas alertou que a placa do cavalo mecânico estava adulterada com adesivos para impedir a leitura da placa.

Assim, equipe do Batalhão de Choque passou a realizar diligências pela região e encontrou a referida carreta trafegando já no perímetro urbano, onde foi feita a abordagem ao motorista.

Com a presença dos policiais, o condutor demonstrou nervosismo e versões desconexas, apenas ressaltando que ocultou a placa para evitar ser visto pelas câmeras de fiscalização na rodovia estadual, devido ao excesso de peso. Logo na sequência, confessou a presença de drogas na cabine e na carroceria da carreta.

Durante a vistoria, os militares localizaram 96 tabletes de cocaína na cabine, além de 34 fardos de maconha na carroceria, superando uma tonelada. Em relação à cocaína, o peso foi de 102,8 quilos, que foram apreendidos e entregues na Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico).

O condutor ainda explicou aos policiais que chegou por volta das 1h30 da madrugada na cidade, enquanto a carga foi transferida de duas caminhonetes para a carreta. Ele levaria as drogas até São Paulo, onde receberia R$ 90 mil pelo serviço.