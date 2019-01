Caminhoneiro é preso transportando 450 mil maços de cigarros

Da redação com assessoria

Nesta quinta-feira (17) a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 450 mil maços de cigarros no km 481 da BR-163, em Campo Grande. A carga foi pega em Dourados e seria descarregada na capital.

Os policiais abordaram uma carreta em fiscalização de rotina, e o motorista ao ser abordado confessou que transportava cigarros de origem estrangeira.

Após a vistoria, foi constatado uma caga de 45 mil pacotes de cigarros, totalizando de 450 mil maços. Os agentes ainda encontraram dentro da cabine do motorista um rádio para comunicação que estava escondido no painel do veículo.

O motorista declarou que receberia R$ 2.500 pelo transporte. O autor, o veículo e a carga de cigarro foram encaminhados à Polícia Federal de Campo Grande.

