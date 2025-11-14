Caminhoneiro é preso transportando maconha escondida em tambores

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 1.647 quilos de maconha, nesta sexta-feira (14), em Jaraguari.
Os agentes fiscalizavam na BR-163, quando abordaram um caminhão. O motorista disse que o veículo não transportava carga, mas demonstrou nervosismo durante a fiscalização.
Após vistoria, a equipe descobriu que o caminhão estava carregado com tambores e dentro deles foi encontrada grande quantidade de maconha.
O motorista confessou ter pego a droga em Ribas do Rio Pardo e que a levaria até Chapadão do Sul. Ele foi preso e encaminhado, junto com a maconha e o caminhão, à Polícia Civil em Jaraguari.
