Caminhoneiro é roubado e sequestrado ao aceitar frete em rodovia do MS

Um caminhoneiro de 40 anos que terá a identidade preservada, foi roubado e sequestrado na noite de sábado (25) para este domingo (26), ao ser chamado para fazer um transporte na entrada de uma fazenda na MS-040.



Segundo o registro de ocorrência, um amigo da vítima ligou para ele dizendo que havia sido chamado para fazer um frete de transbordo de carga, mas que não poderia fazer pois estava com o caminhão estragado na estrada.



Assim a vítima decidiu pegar o transporte e ligou para o número do autor que solicitou o serviço, onde foi chamado para ir até o 4km da MS-040, na entrada de uma fazenda, na primeira ponte.



Quando a vítima chegou no local, não viu ninguém esperando, quando de repente foi fechado por um carro, de onde sairam dois indivíduos armados e com o rosto coberto que renderam o caminhoneiro dizendo. "Perdeu perdeu, desce que a gente não quer fazer nada com você, a gente só quer o caminhão".



Os bandidos amarraram e vendaram a vítima com um saco plástico e depois o colocaram em um porta malas e o levaram até uma residência, onde ouvia apenas o barulho de aviões, relatou.



Durante a abordagem a vítima conseguiu ver que havia cinco homens e uma mulher participando da ação, e que após receberem a confirmação que o caminhão da vítima passou para o Paraguai, colocaram o caminhoneiro novamente em um veículo e o abandonaram próximo a Pedreira São Luiz, saída para Rochedo.



Após ser abandonado a vítima conseguiu entrar em contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e foi informado que seu caminhão passou pela fronteira às 00h e compareceu na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro para relatar o ocorrido.



