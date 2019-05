Caminhoneiro é roubado em posto de combustível na capital

O caminhoneiro Aparecido Rodrigues de Almeida, 46 anos, foi roubado em um posto de combustível no Jardim Campo Alto, em Campo Grande, enquanto dormia durante a madrugada desta segunda-feira (6).

Segundo informações do boletim de ocorrência, o assalto aconteceu por volta das 3h30 da madrugada.

Aparecido estava dormindo no interior do veículo que estava estacionado no pátio do posto Figueira, quando um bandido com um canivete anunciou o roubo. Ele levou a carteira, cartões de banco e o celular do caminhoneiro.

O caminhoneiro, acompanhado de outra pessoa, realizou buscas nas imediações, mas não o encontrou o autor.

No registro policial, Aparecido afirmou que existem câmeras de segurança no posto, que podem ajudar na identificação do ladrão. Não há informações das características físicas do suspeito.

O caso foi registrado como roubo pela Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), Centro.

