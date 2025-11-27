Caminhoneiro é socorrido após tombar veículo às margens da MS-276

Uma carreta carregada com óleo vegetal tombou na rodovia MS-276, no trecho que conecta Batayporã a Anaurilândia, a cerca de 18 km do perímetro urbano de Anaurilândia, durante a noite de quarta-feira (26).
De acordo com informações do Jornal da Nova, o motorista perdeu o controle do veículo, que acabou saindo da pista e tombando às margens da estrada.
Apesar disso, não chegou a ser divulgado os detalhes sobre o caso, estado de saúde do condutor ou quem o ajudou após o acidente.
A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar de Anaurilândia.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Mais de 8,8 mil bois são encontrados desnutridos e fazendeiro responderá por maus-tratos
Polícia
Jovens são presos em Três Lagoas por envolvimento em homicídio ocorrido em 2022
Polícia
Motoristas abandonam veículos recheados com 2 toneladas de maconha em Ponta Porã
Polícia
Corpo de jovem que desapareceu no Rio Paraguai é encontrado pelos Bombeiros
Polícia
Homem mentiu que foi assaltado e se cortou para chamar a atenção da namorada
Polícia
Homem é levado para Santa Casa após ser espancado na Vila Serradinho
Polícia
Policial é presa por ameaçar queimar a casa da sogra com coquetel molotov no Danúbio Azul
Polícia
Homem é ameaçado de morte após demitir funcionário no Vilas Boas
Polícia
VÍDEO: Policiamento é reforçado após tentativa de estupro e roubo no Parque dos Poderes
Polícia