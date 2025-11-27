Menu
Polícia

Caminhoneiro é socorrido após tombar veículo às margens da MS-276

Ele teria saído da pista ao perder o controle de direção

27 novembro 2025 - 18h41Brenda Assis
O acidente aconteceu na noite de ontemO acidente aconteceu na noite de ontem   (Reprodução/Jornal da Nova)

Uma carreta carregada com óleo vegetal tombou na rodovia MS-276, no trecho que conecta Batayporã a Anaurilândia, a cerca de 18 km do perímetro urbano de Anaurilândia, durante a noite de quarta-feira (26).

De acordo com informações do Jornal da Nova, o motorista perdeu o controle do veículo, que acabou saindo da pista e tombando às margens da estrada.

Apesar disso, não chegou a ser divulgado os detalhes sobre o caso, estado de saúde do condutor ou quem o ajudou após o acidente.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar de Anaurilândia.

