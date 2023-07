Caminhoneiro é socorrido em estado grave após acidente na BR-163

Um acidente envolvendo três caminhões foi registrado na tarde desta terça-feira (18), na BR-163, em Dourados. Um dos condutores foi socorrido em estado grave, com traumatismo craniano.

Conforme o site Ligado no Sidnei Bronka, um dos motoristas tentou desviar de uma motociclista que fazia uma conversão indevida na rodovia e acabou atingindo duas carretas.

A mulher que seguia na motocicleta não permaneceu no local e o motorista do caminhão baú foi socorrido e levado ao Hospital da Vida com suspeita de traumatismo craniano, pelo Corpo de Bombeiros.

Polícia Rodoviária Federal e Equipe da concessionária CCR MSVia estão no local para os procedimentos cabíveis.

