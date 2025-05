Caminhoneiro embriagado é preso após tentar agredir PRFs na BR-163, na Capital

Caminhoneiro, de 45 anos, foi preso em flagrante durante a tarde desta terça-feira (13), após causar um acidente saindo da pista e derramando parte da carga de gergelim que carregava, na BR-163, próximo à região da Chácara das Mansões, em Campo Grande. Ele estava com sinais de embriaguez, tentou agredir policiais e danificou a viatura da PRF.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a equipe da Polícia Rodoviária Federal foi acionada para atender a ocorrência e ao chegar no local, encontrou o condutor com sinais visíveis de embriaguez, como odor etílico, olhos vermelhos, andar cambaleante e dificuldade de equilíbrio.

Durante a abordagem, o motorista se recusou a colaborar com o teste do bafômetro, após três tentativas frustradas. Em seguida, começou a proferir xingamentos contra os agentes e tentou fugir, atravessando a rodovia e quase sendo atropelado.

Ao ser contido, resistiu com agressividade, danificou a viatura da PRF com um soco e feriu dois policiais durante a abordagem.

A pista sentido Campo Grande para Dourados ficou parcialmente interditada e foi sinalizada pela concessionária, mas foi liberada posteriormente.

O caso foi registrado como resistência, dirigir embriagado e dano qualificado na viatura policial.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também