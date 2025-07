Caminhoneiro embriagado invade pista e mata, idosa, filha e neta na BR-470

Um acidente fatal na madrugada de ontem (25), no km 102,5 da BR-470, no bairro Ribeirão Roxo, em Apiúna (SC), vitimou três pessoas da mesma família, incluindo uma criança de apenas 6 anos.

O acidente foi causado por um caminhoneiro embriagado, que invadiu a pista contrária e colidiu de frente com o carro da família. O teste do bafômetro apontou 0,94 mg/L, valor muito acima do limite legal. O motorista do caminhão com placas do Rio Grande do Sul, foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).



A família se dirigia a Joinville, onde fariam a vistoria do veículo, um Ford Galaxie LTD que foi recém-restaurado pelo esposo de Gabriela de Souza, de 36 anos, morta no acidente. Além dela, também estavam no carro sua mãe, Marizete de Souza de 60 anos e sua filha, Sofia de 6 anos, que também não resistiram.

Já o o pai, Kainan Kelvin, o outro filho do casal e a irmã gêmea de Sofia, foram socorridos em estado grave e informações atualizadas ao Mesorregional pelos colegas do Aquidabã Notícias, Kainan e a filha gêmea já não correm mais risco de morte, enquanto o menino permanece internado em estado grave no Hospital Beatriz Ramos, em Indaial.



O veículo de carga pertence à empresa Lago Pão, que emitiu nota oficial lamentando o ocorrido: "Gostaríamos de prestar nossas sinceras condolências à família e expressar nossa profunda tristeza pelo ocorrido. Desde a ciência do fato, estamos colaborando com as autoridades para esclarecer todas as circunstâncias do acidente, que permanece em investigação. Reafirmamos nosso compromisso com a ética, a responsabilidade e o respeito à vida." externou a empresa.

