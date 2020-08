Assaltante morre, após entrar em luta corporal com caminhoneiro

Um caminhoneiro entrou em luta corporal com dois assaltantes e acabou matando um deles, manhã deste sábado (22), em Campo Grande. De acordo com relato do motorista, ele foi chamado pelos criminosos para fazer frente, porém se tratava de um golpe.

Ainda conforme o caminhoneiro, que é de Medianeira (PR), um dos assaltantes se identificou como damião e falou que a mãe precisava fazer uma mudança para Cascavel (PR). Ele contou que viajou mais de 700 km.

No local, a dupla entrou no veículo e fez ele dirigir até o Jardim Carioca. O motorista reagiu e tentou tirara a arma de um dos bandidos, quando aconteceu o disparo. Outro assaltante, um adolescente, vendo o comparsa baleado pegou a arma, disparou contra o caminhoneiro, porém o revolver falhou.

Mesmo com um deles ferido, a dupla correu em sentido a uma kitnet. O adolescente chamou a Polícia Militar e informou que havia um homem ferido com um tiro no abdome. Quando a polícia chegou ao local, o homem ainda estava vivo, mas morreu pouco tempo depois.

O adolescente tentou explicar a situação, mas depois confessou a tentativa de assalto e foi apreendido. No terreno ao lado da kitnet, policiais encontraram a arma usada no crime, um revólver de calibre 32, municiado.

