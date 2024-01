Caminhoneiro "espertinho" é preso após mentir sobre roubo para ficar com dinheiro

Um caminhoneiro foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desta segunda-feira (29), em Água Clara, após mentir sobre um roubo para ficar com o dinheiro da empresa onde trabalhava.

Durante fiscalização, em frente a Unidade Operacional da PRF em Água Clara, um motorista de 38 anos, que dirigia um caminhão frigorífico, se aproximou dos agentes e informou que havia acabado de ser assaltado na BR-262 por dois homens, que estavam armados e montados em uma motocicleta.

Aos policiais rodoviários federais, o caminhoneiro relatou que os criminosos levaram seu celular de uso pessoal além de R$ 3.500 reais em espécie, valor entregue pelo motorista para o custeio da viagem.

Após utilizar o telefone da Unidade Operacional para comunicar a empresa sofre o roubo, o motorista começou a apresentar nervosismo e passar informações conflitantes sobre a ocorrência aos agentes.

Os policias notaram o homem utilizando um celular, que ele escondeu em uma mochila quando a equipe se aproximou. Durante busca veicular na cabine, o celular de uso pessoal do condutor foi localizado, junto de aproximadamente R$ 3.800, com cerca de R$ 2.800 escondidos em roupas do caminhoneiro.

Quando questionado, o caminhoneiro contou a verdade aos policiais, e disse que havia mentido sobre o assalto para ficar com o dinheiro fornecido pela empresa.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil em Água Clara, já que ele comunicou falsamente um crime.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também