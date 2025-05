Caminhoneiro fica com o corpo queimado ao acender fogareiro em Corumbá

Homem, de 30 anos, foi socorrido com diversas queimaduras pelo corpo após fogareiro explodir durante a manhã de quinta-feira (15), na Rua Ricardo Franco, em Corumbá.

Conforme as informações do Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas por volta das 8h30, para ir até um estacionamento de caminhões, pois um caminhoneiro havia sofrido queimaduras graves pelo corpo.

Ao chegar, os policiais encontraram o homem consciente e orientado, com queimaduras de 1º e 2º grau no rosto, pescoço. tórax e nos braços. Após o atendimento emergencial a vítima foi removida ao Pronto-Socorro Municipal.

Uma testemunha contou para os militares que o caminhoneiro estava acendendo o fogareiro a gás para preparar suas refeições, quando houve uma explosão ambiental causando os ferimentos a vítima.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também