Caminhoneiro fica ferido após colidir frontalmente com carro e tombar carreta na BR-060

Uma carreta, carregada de soja, ficou totalmente destruída após o motorista perder o controle da direção e colidir com um veículo de passeio na Serra de Maracaju, situada na rodovia BR-060. O acidente, que aconteceu no fim da tarde desta quinta-feira (21) e não deixou feridos.

De acordo com o portal Nioaque News, o veículo pesado seguia com destino ao município, mas acabou parado e com as rodas para cima ao cruzar com um Hyundai HB20, que estava no sentido contrário.

O motorista da carreta, que não teve a identidade divulgada, recebeu os primeiros socorros de populares que passavam pelo local no momento do acidente. Ele sofreu escoriações pelo corpo, mas recusou atendimento do Corpo de Bombeiros Militar. Já o condutor do carro não ficou ferido.

O trânsito foi temporariamente interrompido durante as diligências da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

