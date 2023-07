Caminhoneiro fica preso às ferragens após acidente na BR-262, em Três Lagoas

Um motorista, que não teve a identidade divulgada, ficou preso às ferragens do caminhão que conduzia após um grave acidente na rodovia BR-262, entre os municípios de Água Clara e Três Lagoas, na tarde de quinta-feira (20).

Conforme o portal Rádio Caçula, o caminhão baú, em que a vítima conduzia, teria colidido com a traseira de uma carreta tanque que estava carregada com combustível.

Duas equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Três Lagoas foram acionadas para realizar a retirada do motorista do caminhão, que sofreu lesões na cabeça, escoriações pelo corpo e foi encaminhado até o hospital do município.

Apesar das informações de o motorista ter colidido com a traseira da carreta, a dinâmica exata do acidente é desconhecida. Ainda de acordo com o site, o condutor seguia sentido Campo Grande após levar mercadorias à Três Lagoas.

Por conta do risco de incêndio e explosão, os militares realizaram diligências para evitar novos acidentes diante do combustível vazado do tanque da carreta. Com isso, o trânsito do local foi parcialmente interrompido.



