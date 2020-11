Caminhoneiro fica preso em ferragens após acidente e morre carbonizado

Sarah Chaves com informações do JP News

Um acidente entre duas carretas na madrugada desta sexta-feira (13), deixou um morto, no km 114 da BR-262, em Água Clara.

Segundo informações do JP News, por volta das 3h35, uma carreta bateu na traseira do outro veículo e o motorista que colidiu ficou preso nas ferragens, enquanto o veículo começava a pegar fogo.

O 5° Grupamento do Corpo de Bombeiros informou que as duas carretas transportavam eucalipto, e o motorista preso no veículo teve graves queimaduras e não resistiu, vindo a óbito ainda no local.

A rodovia ficou interditada até as 6h da manhã, ainda não se tem informações sobre a identidade da vítima e de qual empresa era carga.

Deixe seu Comentário

Leia Também