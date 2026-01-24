Menu
Polícia

Caminhoneiro morre ao perder o controle de direção e cair da ponte sobre o Rio Piquiri

Ele teria caído dentro do rio e chegou a ser socorrido, mas faleceu ainda no local

24 janeiro 2026 - 13h11
O acidente aconteceu na manhã de ontemO acidente aconteceu na manhã de ontem   (Coxim Agora)

Um caminhoneiro de 39 anos morreu na manhã desta sexta-feira (23) em um grave acidente na BR-163, no trecho do quilômetro 800, próximo ao município de Pedro Gomes. O caminhão que ele conduzia saiu da pista, bateu na estrutura de uma ponte e caiu no Rio Piquiri.

Segundo o site Coxim Agora, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) detalhou que o acidente ocorreu por volta das 7h40. O veículo seguia no sentido Coxim–Sonora quando, por circunstâncias ainda a serem esclarecidas, o motorista perdeu o controle da direção, atingiu a cabeceira da ponte e na sequência despencou no rio.

Equipes da PRF foram acionadas e isolaram a área para os procedimentos de segurança e levantamento das informações. A Perícia da Polícia Civil e representantes da concessionária Motiva Pantanal também estiveram no local para realizar os trabalhos técnicos e operacionais.

O caminhoneiro não resistiu aos ferimentos provocados pelo impacto e morreu no local. Após a conclusão da perícia, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Coxim, onde passará por exames necroscópicos. As causas do acidente seguem sob investigação.

