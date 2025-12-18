Menu
Polícia

Caminhoneiro morre após sofrer descarga elétrica durante enlonamento em MS

Márcio Alexandre acabou encostando a cabeça nos fios enquanto cobria a carga

18 dezembro 2025 - 07h50Luiz Vinicius
Samu chegou a ser acionado, mas a vítima já estava em óbitoSamu chegou a ser acionado, mas a vítima já estava em óbito   (Idest)

O caminhoneiro Márcio Alexandre Antunes Bernart, de 50 anos, morreu após receber uma descarga elétrica enquanto realizava o enlonamento da carreta, na tarde desta quinta-feira, dia 17, nas margens da BR-163, em São Gabriel do Oeste.

A vítima teve contato direto com um cabo energizado durante o trabalho. O motorista da carreta teve morte praticamente instantânea com a potência da descarga elétrica, que ocorreu na região do Posto São Pedro.

Segundo o site Idest, o veículo estava carregado de milheto e estacionado no pátio de uma empresa que fica às margens da rodovia. Márcio acabou encostando a cabeça nos fios enquanto cobria a carga.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado para tentar socorrer a vítima, mas quando os socorristas chegaram ao local, a vítima já estava sem os sinais vitais.

O caso foi levado ao conhecimento das autoridades e possivelmente foi registrado como morte decorrente de fato atípico.

