Caminhoneiro morre após tombar veículo e cair na Serra da Bodoquena

Motorista, identificado apenas como Paulo, de 38 anos, morreu após a carreta que ele conduzia sair da pista e tombar na Serra da Bodoquena, na MS-339, durante o final da tarde de terça-feira (12).

Conforme as informações iniciais, ele estava com a carreta de uma mineradora da região, quando em determinado momento acabou perdendo o controle do veículo logo na primeira curva da serra.

A carreta tombou às margens da rodovia, em meio à vegetação. Paulo, que estava sozinho na cabine, não resistiu a força do impacto e morreu, antes mesmo da chegada das equipes de socorro.

Após a perícia no local, o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Aquidauana. O caso é investigado pelas autoridades locais.

