Caminhoneiro morre após tombar veículo na MS-141, entre Ivinhema e Naviraí

O douradense Giovani Penha Lazzarotto, de 41 anos, morreu durante um grave acidente de trânsito ocorrido na noite de terça-feira (10), nas proximidades do Rio Guiray na rodovia MS-141, entre os municípios de Ivinhema e Naviraí.

Conforme o site Ivinotícias, a vítima era condutor de uma carreta que estava carregada com cavaco, uma espécie de lascas de madeira. Em determinado momento, por motivos ainda desconhecidos, ele acabou perdendo o controle de direção e tombou o veículo às margens da rodovia.

Por conta do acidente, Giovani não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo preso às ferragens. O Corpo de Bombeiros foi acionado, fazendo a retirada do corpo do local para que as equipes da Polícia Cientifica e a Polícia Civil pudessem fazer os trabalhos necessários no local.

A PMR (Polícia Militar Rodoviária) também atendeu a ocorrência, fazendo o controle do trafego e auxiliando as outras autoridades.

