Caminhoneiro morre eletrocutado na frente do filho de 5 anos em Ribas do Rio Pardo

O caminhoneiro Eliel Pereira Insabralde, de 34 anos, morreu eletrocutado na frente do filho, de apenas 5 anos, durante a tarde de quinta-feira (20), BR-262, em Ribas do Rio Pardo.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava em um caminhão basculante e ao elevar a caçamba acabou tocando a fiação elétrica. Sem saber disso, Eliel desceu do veículo para verificar o que estava acontecendo e ao encostar no caminhão acabou sendo eletrocutado até a morte.

O filho da vítima estava na cabine e viu toda a cena. Os funcionários do local saíram de dentro da empresa ao ouvir a explosão e ficaram tentando acalmar o menino, pedindo para que o mesmo ficasse dentro do caminhão.

Equipes da empresa de energia do município foram até o local para isolar a área e fazer o desligamento da rede. A criança conseguiu sair após isso e foi levada até o hospital da região, onde passou por exames médicos.

A mãe do menino e os avós paternos saíram de Campo Grande para buscar a criança. O serviço da Perícia Cientifica e da Polícia Civil foi acompanhado por um funcionário da empresa proprietária do caminhão.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do município como morte a esclarecer.

