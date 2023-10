Caminhoneiro morre em acidente na MS-243, em Bodoquena

Um caminhoneiro, que não teve a identidade divulgada, morreu durante um grave acidente na MS-243, conhecida como estrada da Fundação Bradesco, em Bodoquena.

Conforme as informações iniciais, na manhã de quarta-feira (25), equipes do Corpo de Bombeiros voltavam de uma missão de combate a incêndio no Pantanal quando encontraram o veículo e o corpo do condutor, já sem sinais vitais.

O caminhão, da marca Mercedes, estaria carregado com sal. Como não haviam testemunhas no local, as equipes não souberam precisar para o site O Pantaneiro, qual seria a dinâmica do acidente.

Equipes da Polícia Civil e da Perícia Científica foram até a cena do acidente, onde fizeram os levantamentos iniciais sobre a morte.

