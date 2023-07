Caminhoneiro morre em acidente voltando do velório de amigo de profissão em MS

Um caminhoneiro, de apenas 23 anos, morreu voltando do velório de um amigo de profissão em Ivinhema. O rapaz teria atingido a traseira de uma carreta na rodovia Presidente Castello Branco, em Águas de Santa Bárbara (SP).

Conforme o site Ivinotícias, ele estava em um caminhão carregado com óleo de cozinha quando o acidente aconteceu, na madrugada de domingo (30). Parte da carga ficou espalhada na pista.

Devido a dinâmica, o jovem que provocou o acidente ficou preso às ferragens e teve parada cardiorrespiratória. Ele foi resgatado e encaminhado pela concessionária que administra a via para atendimento médico em Águas de Santa Bárbara. Entretanto, não resistiu aos ferimentos e morreu de manhã.

O Corpo de Bombeiros de Avaré atendeu a ocorrência, assim como a Polícia Rodoviária. A causa do acidente será investigada.

Infeliz coincidência – Ainda de acordo com o site do interior, o jovem voltava do velório e enterro do caminhoneiro José Adão Felisberto em Ivinhema, que faleceu após passar mal em Prata, Minas Gerais, no último sábado.

Os amigos de José se reuniram para fazer uma carreata fúnebre, em Ivinhema.



