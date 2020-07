Caminhoneiro morre preso às ferragens após colisão entre carretas

Sarah Chaves, com informações do Dourados News

Um acidente entre duas carretas na MS -379, entre Dourados e Laguna Carapã que ocorreu na tarde desta terça-feira (28), matou Clayton da Silva Moreli, motorista de um dos veículos que estava com placa de Maracaju

entre Dourados e Laguna Carapã, próximo a Usina São Fernando, deixou uma pessoa morta.

Conforme o Dourados News, a colisão envolveu duas carretas. Clayton estava conduzindo a carreta tipo tanque. A outra carreta envolvida tipo canavieira era conduzida por Dilson Bezerra Cavalcante, 53 anos.

Dilson informou que seguia na via, quando “só ouviu o barulho da batida na traseira de sua carreta”.

Em circunstâncias que ainda são apuradas pela polícia, Clayton colidiu a carreta tipo tanque na traseira da carreta tipo canavieira. Ele acabou preso às ferragens e morreu na hora.

O corpo dele foi retirado do veículo pelo Corpo de Bombeiros. A colisão foi tão forte que o reservatório do caminhão tipo tanque ficou preso ao eixo do outro caminhão.

A perícia realiza outros levantamentos no local.

