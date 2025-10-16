Caminhoneiro morre se acidentar desviando de ciclista na BR-163

Um caminhoneiro, que não teve o nome divulgado, morreu durante um grave acidente ocorrido na noite de quarta-feira (15), na BR-163, entre Eldorado e Itaquiraí.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Maranata Notícias, a vítima seguia em um caminhão baú pela rodovia, quando tentou desviar de um ciclista e acabou colidindo contra uma carreta, que seguia no sentido contrário.

Por conta da dinâmica do acidente, a pista ficou completamente interditada nos dois sentidos, já que os veículos ficaram atravessados na rodovia. Não foram divulgadas informações a respeito de outras vítimas.

Equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e da Motiva Pantanal foram acionadas, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso, junto com a Polícia Civil e a Perícia Técnica.

