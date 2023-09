Caminhoneiro que morreu ao bater em árvore na BR-376 tinha 27 anos

Foi identificado como Mauri Oliveira, de 27 anos, o motorista do caminhão que morreu após bater em uma árvore às margens da BR-376, em Vicentina - a 252 quilômetros de Campo Grande. A colisão aconteceu durante a madrugada desta sexta-feira (8).

Segundo as primeiras informações, o acidente aconteceu por volta das 4 horas da manhã, entre o bairro Altos do Barreirão e Jateí. O site MS News, que esteve acompanhando a ocorrência, o velocímetro do caminhão ficou cravado nos 100 km/h – possível velocidade que Mauri estava quando colidiu contra a árvore.

Por conta da violência do impacto, Mauri acabou ficando preso as ferragens, onde morreu antes mesmo da chegada do Corpo de Bombeiros. A frente do veículo ficou completamente destruída.

Além do socorro, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) esteve no local, para atender a ocorrência e fazer o controle do tráfego na região. Equipes da Polícia Científica eram aguardadas na cena do acidente, para fazer os levantamentos iniciais e liberar a retirada do corpo.

Ainda de acordo com o site, ano passado Mauri se envolveu em um acidente, onde acabou tombando um caminhão na BR-376, no Barreirão, entre Fátima do Sul e Dourados. Ele teria sofrido ferimentos leves.

