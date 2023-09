Caminhoneiro que morreu em acidente na BR-376 tinha 26 anos

Foi identificado como Artur Ricardo Nunes Rosa, de 26 anos, o motorista que morreu durante um grave acidente na manhã quarta-feira (13), na BR-376, entre Ivinhema e Deodápolis.

De acordo com informações do site Ivinotícias, as carretas colidiram entre as fazendas Auxiliadora e Shalon, as circunstâncias são investigadas. Com a colisão, as cargas de grãos foram dispersadas pela posta e o trânsito foi interditado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, socorrendo os dois motoristas, mas Artur não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito. Ele estava seguindo de Ivinhema a Deodápolis, com destino à cidade de Fátima do Sul para carregar mercadorias.

O outro condutor, transportava grãos de soja. Ele sofreu ferimentos nos braços e nas pernas, sendo socorrido para o Hospital Municipal de Ivinhema. Porém, não foi informado o estado de saúde e a gravidade dos ferimentos.

Além de o acidente deixar um dos veículos completamente destruído, ele ficou no meio da pista, bloqueando a passagem de outros carros. Não foi informado se o trecho já foi liberado para a passagem dos veículos. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) trabalha na ocorrência para apontar as causas do acidente.

