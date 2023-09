Caminhoneiro se acidenta em Guia Lopes da Laguna e morre dias depois na Santa Casa

O caminhoneiro Altair Stella, de 47 anos, morreu na manhã de sexta-feira (8) na Santa Casa de Campo Grande após se envolver em um grave acidente na BR-267, na cidade de Guia Lopes da Laguna, ocorrido no dia 18 de agosto deste ano.

Conforme o boletim de ocorrência, o acidente envolvia dois caminhões e aconteceu por volta das 6h da manhã daquele dia, próximo ao Posto do Trevo. Na ocasião, o motorista foi socorrido em estado grave pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado até o Hospital Marechal Rondon no município de Jardim.

Porém, devido a gravidade dos ferimentos causados pelo acidente, Altair precisou ser transferido às pressas para o Hospital da Santa Casa em Campo Grande, onde permaneceu internado. O boletim médico indica que ele teve um traumatismo craniano e um traumatismo na coluna.

Apesar do esforço da equipe médica, ele não resistiu aos ferimentos e acabou vindo a óbito por volta das 10h45 da manhã de ontem. O corpo do caminhoneiro será transladado até a cidade de Ronda Alta, em Rio Grande do Sul, onde então será velado e sepultado por amigos e familiares.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como morte a esclarecer.

Deixe seu Comentário

Leia Também