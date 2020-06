Caminhoneiro tem bateria roubada e detém ladrão com ajuda de vizinhos

Um homem, 24 anos, tentou roubar uma bateria de caminhão na noite desta quinta-feira (17), em Campo Grande, mas foi detido pelo próprio dono do caminhão logo após cometer o crime.

De acordo com o boletim de ocorrência, o dono do caminhão estacionou seu caminhão próximo a sua residência e entrou em casa, momentos depois ele foi avisado por vizinhos que uma dupla estaria tentando roubar a bateria de seu veículo.

Com isso, o dono do caminhão saiu com seus vizinhos e foram atrás da dupla que roubou a bateria, encontrando um dos autores e o detendo algumas quadras distantes do local do crime, a bateria também foi encontrada.

O outro autor não foi encontrado, após a detenção de um dos autores, a Polícia Militar foi acionada e o autor encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.

No boletim é relatado que o autor foi entregue na delegacia com lesões na palma da mão esquerda, costas e barriga, compatíveis com algum tipo de ferimento provocado por facão, mas não é dito se os ferimentos são recentes ou não.

O caso foi registrado como furto e lesão corporal na Delegacia de Polícia Civil.

