Caminhoneiro tem carga saqueada após sofrer acidente em MS

Um caminhoneiro de 45 anos teve a carga furtada após sofrer um acidente, em Itaquiraí. Segundo a vítima, os saqueadores o mandaram sair do local.

Conforme o boletim de ocorrência, o crime aconteceu na última terça-feira (17). O motorista procurou a polícia após o crime e relatou em depoimento que o tombamento na BR-163.

Com o acidente, a carga ficou espalhada pela via e também nas margens da estrada. Ainda conforme o caminhoneiro, dezenas de pessoas começaram a chegar no local do acidente e saquear a carga.

Ele chegou a pedir para não mexerem, mas um saqueador disse “Isso não te pertence mais, sai daqui agora”. A vítima se sentiu ameaçada pela multidão de pessoas e não conseguiu evitar o roubo.

O caso foi registrado como roubo na Delegacia de Itaquiraí.

