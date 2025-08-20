Caminhoneiro tomba carreta e morre preso às ferragens em Cassilândia

Fernando Jesus Meneguetti, de 31 anos, morreu após tombar a carreta que conduzia às margens da MS-112, na altura do KM 189, conhecido como trevo do Tamandaré, em Cassilândia.

Conforme o boletim de ocorrência, um colega da vítima fatal contou que os dois seguiam viagem sentido a cidade de Jataí (GO), em carretas diferentes após pegarem uma carga na região.

Ao passar pelo trecho, o motorista olhou pelo retrovisor e viu o Fernando perder o controle de direção e tombar às margens da rodovia. Imediatamente, ele parou a carreta para tentar socorrer o amigo, acionando a concessionária responsável pela via.

No entanto, quando as equipes de socorro da Way chegaram ao local, o motorista estava sem vida, preso às ferragens.

A Perícia Criminal de Paranaíba foi acionada para atender o caso e fazer os levantamentos iniciais junto com as equipes da Polícia Civil.

