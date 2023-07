Caminhonete cai em córrego e mata duas pessoas em Ribas do Rio Pardo

Um acidente, registrado a pouco, deixou duas pessoas mortas após uma caminhonete cair da ponte de madeira do Córrego Mimosinho, na região do Mimoso, a cerca de 40 km da cidade de Ribas do Rio Pardo.

Conforme o site Notícias do Cerrado, as vítimas fatais ainda não foram identificadas, mas já haviam sido retiradas de dentro do veículo, para uma tentativa de resgate. Outras duas pessoas, que também estavam dentro da caminhonete, foram resgatadas e encaminhadas pelo Corpo de Bombeiros até o hospital do município.

Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros aguardam a chegada da Perícia e da Polícia Civil no local do acidente, para fazer as investigações iniciais sobre o fato.

Não existem detalhes sobre a dinâmica do acidente.



