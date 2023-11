Caminhonete capota após motorista perder o controle em Coxim

Na manhã desta quinta-feira (23), um motorista de 46 anos perdeu o controle da camionete que dirigia e capotou no quilometro 724 da BR-163, em Coxim.

Apesar da grave dinâmica do acidente, o condutor da Toyota Hilux não teve ferimentos e acabou recusando o atendimento do Corpo de Bombeiros. No entanto, a caminhonete ficou com bastante avarias por toda a sua estrutura.

Conforme o site Edição MS, a vítima é de Campo Grande, mas trabalha em Sonora, município localizado no extremo norte de Mato Grosso do Sul. Ele relatou que seguia para Capital onde faria revisão na camionete por conta de problemas já relatados a concessionária. Inclusive, a vítima atribui o acidente a possível problema mecânico.

Até o fechamento da reportagem a CCR MSVia não tinha chegado ao local. O socorro ficou por conta do Corpo de Bombeiros. A Polícia Militar também esteve no acidente.

