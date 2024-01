Caminhonete capota várias vezes e empresário morre durante acidente em Bela Vista

O empresário Tomás Campuzano, de 66 anos, morreu durante um grave acidente ocorrido na noite de domingo (14), em uma estrada vicinal de Bella Vista Norte, cidade paraguaia que faz fronteira com Bela Vista, em Mato Grosso do Sul. A caminhonete que ele estava teria capotado várias vezes.

Conforme o site Ponta Porã Informa, Tomás conduzia uma pick-up Kingstar com placas do Paraguai. Além do condutor, José Félix Sanabria Espínola, de 55 anos, também brasileiro, e Eugenio Fleitas Esquivel, paraguaio 66 de idade, também estavam no veículo.

Por motivos ainda desconhecidos, o motorista teria perdido o controle de direção, vindo a capotar várias vezes.

José Félix e Eugenio foram socorridos e encaminhados para um centro de atendimento médico na cidade brasileira de Bela Vista. Eles não correm risco de vida.

Deixe seu Comentário

Leia Também