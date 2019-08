Caminhonete colide com carro de família deixando um morto e cinco feridos

Sarah Chaves, com informações do Jornal da Nova

Ezequiel Araújo dos Santos, 38 anos, morreu em um acidente na BR-487, próximo a Naviraí, no domingo (25). Duas pessoas ficaram feridas em estado grave e três com feridos leves.

A caminhonete envolvida na colisão possui placas de São Paulo, e invadiu a pista contrária durante uma curva colidindo contra dois veículos, um Fiat e um Ford, que tinham a mesma família.

Devido a violência do impacto, a caminhonete saiu da pista e capotou, os dois ocupantes, com ferimentos fugiram do local. A Polícia Militar Rodoviária (PMR) da base operacional de Amandina que atendeu a ocorrência, localizou munições de calibre 9mm na caminhonete.

Os feridos dos veículos Uno e Ecosport, foram resgatados por equipes do Corpo de Bombeiros e Samu 192 e encaminhados a unidade hospitalar em Naviraí. A Polícia Civil e Perícia Criminal estiveram no local.

A Polícia Civil coletou amostras de sangue da caminhonete para identificar os suspeitos que causaram o acidente e fugiram do local.

