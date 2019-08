Caminhonete colide contra carreta em rodovia e deixa um ferido

Sarah Chaves, com informações do Nova News

Uma colisão envolvendo uma caminhonete e uma carreta deixou uma pessoa ferida na noite de sexta-feira (30), na rodvia MS-276, em Ivinhema.

Uma caminhonete F-350 com placas seguia pela rodovia, quando colidiu em um dos vagões de uma carreta bitrem Volvo FH 540, deixando o passageiro da caminhonete com cortes no queixo e na boca.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada até o Hospital Municipal de Ivinhema. O motorista da carreta não se feriu.

Uma equipe da Polícia Militar Rodoviária também estiveram no local para atender a ocorrência.

