Polícia

Caminhonete de luxo furtada em SC é recuperada em MS após perseguição e acidente

PRF conseguiu apreender veículo na rodovia MS-386, entre Amambai e Ponta Porã

08 dezembro 2025 - 14h08Luiz Vinicius
SW4 furtada ficou danificada com o acidenteSW4 furtada ficou danificada com o acidente   (Ligado na Notícia)

A Polícia Rodoviária Federal conseguiu recuperar uma caminhonete de luxo, de modelo Toyota SW4, na tarde deste domingo, dia 7, após uma perseguição e um acidente de trânsito na MS-386, entre Amambai e Ponta Porã.

O veículo havia sido furtado durante o sábado, dia 6, em Itapema, em Santa Catarina. Não há informações para onde os dois ocupantes levariam a caminhonete.

Segundo informações do site Dourados News, a equipe trafegava pela rodovia estadual, quando a caminhonete passou pela viatura em alta velocidade. A atitude chamou a atenção dos policiais, que decidiram realizar um acompanhamento tático.

Mesmo com ordem de parada, o condutor da SW4 continuou fugindo em alta velocidade e ao chegar no trevo que liga a rodovia MS-384 com a BR-463, o condutor da caminhonete perdeu o controle da direção e colidiu violentamente contra uma Dodge Ram.

O impacto provocou danos nas duas caminhonetes. Os dois ocupantes que estavam na SW4 ficam feridos e foram detidos em flagrante. Ambos foram encaminhados para uma unidade hospitalar em razão dos ferimentos.

Durante a verificação da caminhonete, a PRF descobriu que o veículo foi furtado de Itapema, em Santa Catarina, um dia antes.

