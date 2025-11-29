Caminhonete é encontrada abandonada após bater em poste em Chapadão do Sul

Sarah Chaves, com Jovemsul News atualizado em 29/11/2025 às 10h47

Na madrugada deste sábado (29) uma caminhonete S-10 foi encontrada danificada sob um poste de energia no Bairro Green Ville, em Chapadão do Sul.

Uma mulher que fazia caminhada passou pela Área de Preservação Permanente e viu o veículo batido, com o poste caído sobre ele. O Corpo de Bombeiros foi chamado e constatou que não havia vítimas e que o acidente provavelmente ocorrera horas antes.

A Energisa e a Polícia Militar foram acionadas para as providências necessárias.

