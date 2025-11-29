Caminhonete é encontrada abandonada após bater em poste em Chapadão do Sul

Na madrugada deste sábado (29) uma caminhonete S-10 foi encontrada danificada sob um poste de energia no Bairro Green Ville, em Chapadão do Sul.
Uma mulher que fazia caminhada passou pela Área de Preservação Permanente e viu o veículo batido, com o poste caído sobre ele. O Corpo de Bombeiros foi chamado e constatou que não havia vítimas e que o acidente provavelmente ocorrera horas antes.
A Energisa e a Polícia Militar foram acionadas para as providências necessárias.Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Homem com mandado em aberto é preso após ameaçar ex-sogra em Mundo Novo
Polícia
Vídeo: Jovens que faziam "arruaça" são abordados pela PM após tumulto em Bonito
Polícia
Motorista é preso após ser flagrado transportando maconha em carreta na BR-040
Polícia
Homem é preso suspeito de atrair e abusar de criança em distrito de Ivinhema
Polícia
Homem é esfaqueado por familiar e tem casa incendiada após cobrar dívida na Capital
Polícia
VÍDEO: 'Papai Noel' é preso por estupro em shopping
Polícia
Pai vive normalmente em casa após matar filha de 3 anos e concretar corpo na lavanderia
Polícia
Homem é preso ao tentar invadir casa em Três Lagoas: 'eu vou te matar'
Polícia
Homem é preso por divulgar vídeo íntimo de ex em Corumbá
Polícia