Caminhonete envolvida em acidente na Gunter Hans era usada para o tráfico

Polícia JD1TV: Perseguição a caminhonete termina em acidente na Gunter Hans

A Toyota Hilux envolvida em um acidente de trânsito no início da tarde deste sábado (26), na Avenida Gunter Hans, no Jardim Aero Rancho, estava sendo utilizada para o transporte de drogas.

O suspeito, de 28 anos, afirmou que recebia ordens um desconhecido, oriundo do Paraguai.

Segundo detalhes divulgados pelo Batalhão de Choque, a perseguição começou após manobra brusca do traficante ao ver a viatura, que estava em patrulhamento pela região do Coophavila.

No local em que houve o acidente, no cruzamento com a Avenida Campestre, os policiais entrevistaram o homem, que confessou que o veículo seria usado para o transporte de drogas entre as cidades e que na residência onde mora, havia mais de 800 kg maconha.

A Hilux também constava restrição criminal, pois foi furtada em Minas Gerais.

