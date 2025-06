Caminhonete fica parcialmente submersa após cair dentro de rio em Sidrolândia

Um motorista, que não teve o nome divulgado, escapou ileso de um acidente grave durante a noite de terça-feira (3), na região do Assentamento Capão Bonito II, em Sidrolândia.

Conforme as informações iniciais, ele era condutor de uma caminhonete Dodge Ram e em determinado momento ele acabou perdendo o controle de direção e o veículo tombou dentro do Rio Vacaria.

Quando as equipes do Corpo de Bombeiros chegaram ao local, encontraram a caminhonete tombada dentro do rio, com parte do teto da cabine danificada e metade da estrutura submersa.

O condutor não tinha ferimentos pelo corpo e dispensou atendimento médico. Segundo o Babalizando MS, as circunstâncias que levaram à queda do veículo no rio ainda são desconhecidas e serão apuradas.

