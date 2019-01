Caminhonete invade padaria e atinge caixa

Uma caminhonete foi parar dentro de uma padaria no bairro Coophamat na manhã desta quarta-feira (9). O filho do proprietário do local, de 38 anos, que estava no caixa, teve ferimentos leves e foi encaminhado a Prontomed da Santa Casa.

Segundo o G1, o veículo era conduzido por um professor identificado como Emiliano Lucas de Melo, 65 anos. Ele não sabe ao certo como causou o acidente e disse que é de costume estacionar ao local para comprar pão na padaria. O motorista estava com o sobrinho na caminhonete e os dois não tiveram ferimentos.

O operador de caixa foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, com dores no corpo e corte na cabeça. Um cliente da padaria também foi atingido pelo veículo, porém, não precisou de atendimento médico. O comércio ficou parcialmente destruído.

