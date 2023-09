Caminhonete que teria sido roubada durante latrocínio é recuperada pela PRF em MS

Uma caminhonete Toyota Hilux foi recuperada na tarde deste domingo (3), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde deste domingo (3), em Nova Alvorada do Sul. O veículo teria sido roupado após um latrocínio cometido no interior de Minas Gerais.

Conforme as informações policiais, as equipes da PRF faziam uma fiscalização na BR-267, quando abordaram uma caminhonete Toyota/Hilux. Durante a entrevista, os agentes desconfiaram do nervosismo apresentado pelo motorista.

Ele não possuía CNH e disse que teria saído de Belo Horizonte (MG) para viajar até Campo Grande (MS).

Durante as checagens, a equipe descobriu que o veículo possuía um registro de latrocínio - roubo seguido de morte - no interior de Minas Gerais. O condutor alegou ter comprado o veículo para uso pessoal, dizendo não saber sobre o registro que constava.

Ele foi encaminhado à Polícia Civil em Nova Alvorada do Sul, juntamente com a caminhonete, onde o caso foi registrado.

