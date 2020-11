Caminhonete roubada é apreendida com 1,2 mil kg de maconha em perseguição  

Um caminhonete roubada foi apreendida com 1.238 quilos de maconha durante perseguição policial, na madrugada desta sexta-feira (20), em Água Clara. O traficante, de 19 anos, deu início a fuga ao furar bloqueio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-262.

No entanto, quilômetros a frente ele foi alcançado e preso. Os tabletes da droga estavam distribuídos na carroceria, nos bancos traseiros e no assoalho do veículo. A caminhonete, modelo Hilux estava com placas de Jardim, no entanto, havia sido roubada em Auriflama - SP. Dentro do carro também foi localizado um rádio comunicador.

A droga seria levada de Dourados até Inocência, segundo o traficante. Disse também que realizaria o transporte como forma de pagamento de uma dívida. Ele foi encaminhado, junto com o veículo e a droga, para a Polícia Federal em Três Lagoas.

