Caminhonete roubada em SP é recuperada com mais de 1 tonelada de maconha

Uma caminhonete SW4 de cor preta que havia sido roubada na cidade de Ferraz de Vasconcelos, no estado de São Paulo, no dia 26 de dezembro de 2022, foi recuperada por policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), durante a madrugada de sexta-feira (14). O veículo estava carregado com 1.238,5 quilos de maconha distribuídos em grande quantidade de volumes prensados.

Conforme as informações iniciais, os militares realizavam um bloqueio policial para fiscalização na MS-040 quando deram a ordem de parada ao condutor, de 34 anos, de uma GM S10 de cor prata que seguia com um passageiro, de 44 anos.

Ao ver a cena, o motorista da SW4, que vinha logo atrás, retornou bruscamente assim que viu a abordagem policial e, cerca de 10 quilômetros depois, os policiais localizaram o veículo capotado. Foram realizadas buscas nas imediações, porém, nenhuma pessoa localizada.

Tanto a GM S10 quanto a SW4 estavam com rádio de comunicação instalados. Questionados sobre a origem e o destino do entorpecente, ambos optaram pelo silêncio. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON). O prejuízo estimado ao crime foi de 2,6 milhões de reais.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Deixe seu Comentário

Leia Também