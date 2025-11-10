Menu
Polícia

Campo Grande figura como a 7ª capital mais segura do país

A taxa registrada na capital sul-mato-grossense é de 20,1 homicídios a cada 100 mil habitantes

10 novembro 2025 - 09h10
Campo Grande manteve índice abaixo da média nacionalCampo Grande manteve índice abaixo da média nacional   (Prefeitura de Campo Grande)

Campo Grande foi eleita como a sétima capital mais segura do país, segundo dados Anuário 2025 de Cidades Mais Seguras do Brasil. A cidade sul-mato-grossense já vinha mantendo índices que a que deixava entre as 10 mais seguras.

A 'Cidade Morena' obteve uma taxa de 20,1 homicídios a cada 100 mil habitantes, número abaixo da média nacional, que foi está fixada na faixa de 23 homicídios.

Salvador, na Bahia, por exemplo, última colocada entre as capitais brasileiras, possui taxa de 57,6 homicídios por 100 mil habitantes, quase três vezes maior que a de Campo Grande.

Ainda assim, em 2025, a cidade alcançou seu melhor resultado desde 2023: com 20,1 homicídios a cada 100 mil habitantes, superou as taxas de 21,0 em 2023 e 22,6 em 2024, demonstrando o avanço e a consolidação da capital de Mato Grosso do Sul entre as 10 mais seguras do país.

O Anuário 2025 Cidades Mais Seguras do Brasil é fundamentado em dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, do Ministério da Saúde.

O principal indicador utilizado para classificar as cidades foi a quantidade de assassinatos por 100 mil habitantes, métrica amplamente reconhecida como uma medida sólida e universal de segurança pública.

