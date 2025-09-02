Campo-grandense acusa vizinho de colocar fogo em bicicleta na Vila Ipiranga

A bicicleta de um homem, de 49 anos, foi incendiada durante a manhã de ontem (1°), no Bairro Vila Ipiranga, em Campo Grande. Ele acredita que o vizinha seja o autor do incêndio.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima contou para a polícia que estava em casa quando ouviu estalos do lado de fora do imóvel. Ao sair, encontrou sua bicicleta em chamas ao lado de um isopor.

Ele detalhou ainda que usou balde para apagar o fogo, impedindo que ele se alastrasse para sua residência.

Em continuação, o homem disse acreditar que o vizinho tenha lançado o fogo por cima do muro, uma vez que tem uma rixa antiga com o morador e já chegou até a registrar um boletim de ocorrência por perturbação. Segundo a vítima, o homem liga máquinas de lavar roupa de noite, mas os eletrodomésticos fazem muito barulho.

O caso foi então registrado como incêndio na DEPAC (Delegacia Especializada de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

