Menu
Menu Busca sexta, 12 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Polícia

Campo-grandense é ameaçado de morte após ser 'julgado pelo tribunal do crime'

Ele estaria com uma dívida de R$ 25 mil com a facção e perdeu mais de R$ 2,5 mil ao mandar dinheiro para os criminosos

12 dezembro 2025 - 14h53Brenda Assis

Um homem de 33 anos foi alvo de ameaças e extorsão. O caso aconteceu na noite de quinta-feira (11), por volta das 20h40, no bairro Tiradentes, em Campo Grande. O caso aconteceu nesta sexta-feira (12).

Segundo o boletim de ocorrência, ele recebeu ligações e mensagens de números de Mato Grosso do Sul e de São Paulo. Os suspeitos então afirmaram que ele seria ‘encaminhado para o juizado do crime’ caso não efetuasse um pagamento. As mensagens diziam ainda que, se não pagasse ‘com dinheiro’, pagaria ‘com a vida’ dele e de seus familiares, além de mencionarem que seu nome estaria no ‘livro negro do PCC’.

Após as ameaças verbais, os criminosos enviaram à vítima sua foto pessoal, seu cadastro e também fotos e dados de diversos parentes, incluindo os locais de trabalho dele e de seus pais. Diante da pressão e temendo pela segurança da família, o homem realizou um Pix de R$ 2.500,00.

Mesmo após o pagamento, as exigências continuaram. Os autores alegaram que ainda havia um débito de R$ 25 mil e ao ouvir que a vítima não tinha condições de pagar, responderam com novas ameaças: ‘Então vamos começar a mandar gente atrás de você e de seus parentes’.

Assustado, o homem bloqueou os números, mas relatou que após o bloqueio as mensagens de texto enviadas anteriormente desapareceram. Ele afirmou temer pelas possíveis consequências das ameaças e manifestou interesse em representar criminalmente contra os responsáveis, assim que forem identificados.

O caso foi registrado como ameaça e extorsão e será investigado pela DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Reportar Erro
Cartorio - Dez25

Deixe seu Comentário

Leia Também

O veículo só foi liberado porque outra pessoa habilitada compareceu ao local e assumiu a direção.
Polícia
Motorista é multado duas vezes ao passar bêbado pela mesma blitz
Deputada federal Carla Zambelli (PL-SP)
Polícia
STF forma maioria para confirmar perda do mandato de Carla Zambelli
Caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Idoso briga com ladrão armado, é ferido no rosto e tem dinheiro e celular roubado na Capital
cepol
Polícia
Bandido invade casa, furta celular e manda mensagem 'justificndo crime' em Campo Grande
UPA Universitário, onde aconteceu o caso
Polícia
Homem com esquizofrenia morre ao sentir falta de ar em UPA de Campo Grande
Delegacia de Ponta Porã
Polícia
Investigador reage a tentativa de assalto e suspeito é preso em Ponta Porã
Imagem ilustrativa
Polícia
Homem que passeava com cão de estimação é atacado por 'Pit Monster' no Noroeste
Homem morreu possivelmente vítima de infarto
Polícia
Homem desce gritando de carro, pede ajuda e morre após passar mal Três Lagoas
O ministro do STF, Alexandre de Moraes
Polícia
Trump tira Alexandre de Moraes da lista de sanções da Lei Magnitsky
Criança de 6 anos engole pilha na zona rural do Pantanal
Polícia
Criança de 6 anos engole pilha na zona rural do Pantanal

Mais Lidas

Polícia Civil e Científica estão pelo local
Polícia
VÍDEO - AGORA: Caminhoneiro é encontrado morto em pátio de posto de Campo Grande
A divulgação oficial dos nomes pré-selecionados ocorrerá no próximo sábado (13), durante o Natal na Praça Ary Coelho
Cidade
Divulgada lista de inscritos para 96 apartamentos no Jorge Amado; Confira
Unidade Básica de Saúde em Campo Grande
Saúde
Conselho pede providências de atendimentos suspensos em 29 unidades na Capital
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 10/12/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 10/12/2025