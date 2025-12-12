Campo-grandense é ameaçado de morte após ser 'julgado pelo tribunal do crime'

Um homem de 33 anos foi alvo de ameaças e extorsão. O caso aconteceu na noite de quinta-feira (11), por volta das 20h40, no bairro Tiradentes, em Campo Grande. O caso aconteceu nesta sexta-feira (12).

Segundo o boletim de ocorrência, ele recebeu ligações e mensagens de números de Mato Grosso do Sul e de São Paulo. Os suspeitos então afirmaram que ele seria ‘encaminhado para o juizado do crime’ caso não efetuasse um pagamento. As mensagens diziam ainda que, se não pagasse ‘com dinheiro’, pagaria ‘com a vida’ dele e de seus familiares, além de mencionarem que seu nome estaria no ‘livro negro do PCC’.

Após as ameaças verbais, os criminosos enviaram à vítima sua foto pessoal, seu cadastro e também fotos e dados de diversos parentes, incluindo os locais de trabalho dele e de seus pais. Diante da pressão e temendo pela segurança da família, o homem realizou um Pix de R$ 2.500,00.

Mesmo após o pagamento, as exigências continuaram. Os autores alegaram que ainda havia um débito de R$ 25 mil e ao ouvir que a vítima não tinha condições de pagar, responderam com novas ameaças: ‘Então vamos começar a mandar gente atrás de você e de seus parentes’.

Assustado, o homem bloqueou os números, mas relatou que após o bloqueio as mensagens de texto enviadas anteriormente desapareceram. Ele afirmou temer pelas possíveis consequências das ameaças e manifestou interesse em representar criminalmente contra os responsáveis, assim que forem identificados.

O caso foi registrado como ameaça e extorsão e será investigado pela DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

