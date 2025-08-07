Campo-grandense é preso após receber dinheiro de sequestro ocorrido em SP

Um morador de Campo Grande, de 26 anos, foi preso por receber o dinheiro de um sequestro ocorrido no dia 16 de outubro de 2023. A prisão aconteceu na manhã de hoje (7), durante uma ação deflagrada pela DAS (Delegacia Antissequestro da Polícia Civil de São Paulo).

Conforme as informações policiais, na operação foram cumpridos quatro mandados de prisão temporária e mandados de busca e apreensão, sendo três na cidade de São Paulo e um em Campo Grande.

Para cumprir o mandado, as equipes da polícia de SP contaram com o apoio do GARRAS (Delegacia de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros). Após a prisão, o investigado foi conduzido para a unidade policial.

Em depoimento, o rapaz negou envolvimento no crime, mas confirmou que conhece os demais investigados de São Paulo.

