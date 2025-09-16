Menu
Polícia

Campo-grandense que sumiu no Rio Aquidauana durante pesca é encontrado

Ele estava tentando pegar uma vara de pesca quando caiu na água e morreu afogado

16 setembro 2025 - 14h24Brenda Assis
Ele foi encontrado após 24h de buscasEle foi encontrado após 24h de buscas   (Reprodução/O Pantaneiro)

Augusto Oliveira Barbosa Neto, de 27 anos, foi encontrado sem vida após se afogar nas águas do Rio Aquidauana, na região do distrito de Piraputanga, em Aquidauana. Morador de Campo Grande, ele estava passeando pela região.

Conforme as informações do site O Pantaneiro, o jovem desapareceu na manhã de domingo (14), após mergulhar no rio para tentar recuperar uma vara de pesca que havia caído na água enquanto pescava com o cunhado.

Ao tentar escapar, ele chegou a emergir na água antes de ser arrastado de vez pela correnteza. Turistas que estavam nas imediações relataram aos bombeiros que chegaram a ver um corpo boiando, o que orientou as buscas na região. Equipes do Corpo de Bombeiros iniciaram as operações ainda no domingo e, após mais de 24 horas de procura, conseguiram localizar o jovem.

Ainda segundo o site, Augusto era casado, pai de duas filhas pequenas e sua esposa está grávida de mais um bebê. A família acompanhou de perto os trabalhos de busca realizados pelos bombeiros, com o apoio da Polícia Militar.

